أحمد عز يرد على منتقديه

البينة الجديدة / القسم الفني

تعرض النجم أحمد عز لهجوم شديد خلال الفترة الماضية من العديد من المواقع الإلكترونية، وتم اتهامه بأنه قام بعمل بوتوكس ليظهر كشاب أمام جمهوره، وإنه كبر في السن بالاضافة لتراجع نجوميته بسبب قضيته الشهيرة مع الفنانة زينة التي انقسم حولها الجمهور البعض يؤيد والبعض يعارض. كما تردد وجود خلافات عديدة بينه وبين زملائه في الوسط الفني، وخلافات بينه وبين المخرج طارق العريان، وغيرها من الأقاويل التي التزم عز الصمت تجاهها تماما خلال الفترة السابقة.وقرر عز أن يرد على كل هذه الإتهامات من خلال عمله الفني فقط وبفيلمه السينمائي الجديد «الخلية»، الذي طرح في موسم عيد الأضحى، وتحطيمه رقما قياسيا في إسبوع واحد فقط بوصول إيراداته لأكثر من 32 مليون جنيه، ليحتل المركز الأول في الإيرادات متفوفا على النجم محمد رمضان الذي جاء بالمركز الثاني بفيلمه «الكنز» بفارق أكثر من الضعف تقريبا، وباقي الأفلام المطروحة معه .

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