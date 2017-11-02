أحمد الفيشاوي: درة صديقتي وأعتذر لجمهوري عن كل أخطائي .. أعترف بأن صراحتي وعفويتي تضعانني في محل الهجوم في كثير من المواقف

القاهرة / داليا عز الدين

أثار الكثير من الجدل وتعرض للعديد من الانتقادات بسبب التصرفات الغريبة التي صدرت منه في مهرجان الجونة السينمائي الأخير. أحمد الفيشاوي يتحدث للمرة الأولى عن تلك التصرفات، في تصريحات حصرية * ما تعليقك على الهجوم الذي شُنَّ عليك أخيراً بسبب بعض التصرفات التي صدرت منك في مهرجان الجونة السينمائي واعتبرها البعض غير لائقة؟

-أعتذر لجمهوري في كل الدول العربية عن أي شيء بدر مني وفُهم بشكل خاطئ أو مسيء، فلم أقصد أو أتعمد الإساءة لأي شخص، أو للقائمين على المهرجان، الذي أعتبره مهرجاناً مشرفاً لمصر، والكلمة «غير اللائقة» التي خرجت مني وأنا على خشبة المسرح، والتي تعرضت للهجوم بسببها، صدرت مني، في الحقيقة، بعفوية ولم أكن أتعمّدها على الإطلاق، وكل ما كنت أتمناه أن نشاهد فيلم الافتتاح «الشيخ جاكسون» على شاشة عرض ثابتة وليست مهزوزة، لكنني ربما كنت متسرعاً في حديثي، وكان يجب عليَّ أن أحسب كلماتي، خصوصاً أنني أتحدث أمام كاميرات تبثّ كل ما يحدث على الهواء مباشرة.

* انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يجمع بينك وبين الفنانة درة على السجادة الحمراء في المهرجان، ويظهر محاولتك الاقتراب منها أكثر من اللازم، ما تعليقك؟

-درة صديقتي، وأكنّ لها كل الاحترام والتقدير، وهي تعلم ذلك جيداً، ولم أكن أقصد أي شيء من خلال حركاتي أو تصرفي في الفيديو، بل كنت أتحدث معها عن شيء ما يحدث خلف الكاميرات، أثناء التقاط الصورة التذكارية لأبطال فيلم «الشيخ جاكسون»، لكن للأسف حاول البعض تفسير المشهد بشيء آخر، وبدأ ينتشر بشكل مبالغ فيه على «السوشال ميديا»، واندهشت كثيراً من هذا الأمر، لأنني أتعامل بتلقائية وعفوية ومن دون تصنّع أمام الكاميرات، كما أن كل علاقتي بزميلاتي في الوسط الفني مبنيّة على الأخوّة والصداقة والاحترام المتبادل.

* هل ترى أن هناك تربصاً بك ومحاولة تضخيم كل ما يصدر منك؟

-لا أستطيع أن أقول إنه تربّص، لكنه تركيز شديد عليّ، وربما يحدث ذلك مع كل الفنانين بحكم تواجدهم الدائم تحت الأضواء، وأنا لم أعتد على ذلك بعد، لأنني منذ دخولي مجال التمثيل وحتى الآن، لم أحرص على التواجد في الحفلات والمناسبات العامة طوال الوقت، أو الظهور الدائم في البرامج التلفزيونية، بل أبتعد عن الأضواء في غالبية الوقت، ولا أظهر إلا إذا كان لديَّ عمل فني جديد أريد الحديث عنه، وبخلاف ذلك أعيش طوال الوقت كإنسان عادي غير مقيد بأي شيء على الإطلاق.

* لكن دائماً ما تصدر منك تصريحات غريبة كإعلانك في أحد اللقاءات التلفزيونية تعاطيك كل أنواع المخدرات طوال حياتك!

-أعترف بأن صراحتي وعفويتي تضعانني في محل الهجوم في كثير من المواقف وهذه ربما تكون مشكلة بالنسبة إلي، لكنني في الوقت نفسه لا أستطيع أن أتصنّع المثالية، بل أتعامل بطبيعتي لأنني في النهاية إنسان، أصيب وأخطئ، وأعترف بأنني أخطأت في الكثير من الأشياء بحياتي، وأحاول تصحيح أخطائي، واعترافي بالخطأ وإعلاني له لا يعنيان إطلاقاً أنني أتفاخر به، بل أغيّر من نفسي دائماً، وأحاسب ذاتي على كل شيء، وأتمنى من جمهوري أن يقبل اعتذاري عن أي شيء صدر مني بشكل غير مقصود.

*هل غضبت من الفنان أحمد فهمي عندما تحدث عنك بسخرية في حفلة افتتاح مهرجان الجونة السينمائي؟

– فقرة أحمد فهمي كانت مرحة، وكان واضحاً جداً أنه تحدث بشكل كوميدي ساخر، ولم يقصد الإساءة إلى أي شخص أو فنان، فهو سخر بطريقة كوميدية ومرحة من جميع الموجودين تقريباً، وأيضاً سخر من فنانين لم يحضروا المهرجان من الأساس، فلا يمكن أن أغضب منه أو من طريقته الكوميدية، كما أنه صديقي على المستوى الشخصي، وعلمت في بداية المهرجان نيته تقديم فقرة مرحة، رغم تعرّضه لهجوم أيضاً بسبب ذلك، لكنه أوضح وجهة نظره وحسن نيّته.

* هل تشعر بالندم بسبب تصرفاتك التي عرضتك للهجوم؟

– لو كنت أتعمد أي موقف تعرضت من خلاله للهجوم، لكنت شعرت بندم شديد، لكنني لم أقصد ما حدث إطلاقاً، لذا قررت الاعتذار عما بدر مني من دون مكابرة، وتعلمت أن أتعامل بشكل أكثر عقلانية مع مثل تلك الأمور في المرات المقبلة، حتى لا يتكرر الأمر نفسه مرة أخرى، وأتمنى أن يكون التركيز مستقبلاً على أعمالي الفنية.



شارك الخبر