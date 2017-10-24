فرح تركي ناصر

آخر ظهور

لنبضي قبل عام

وجاري التنفس لرئتي

تم الالغاء

وأنت

رؤية متموجة لروحي

اختباء

كأنني أجرمت بحبك

كأنني عود بخور احترق

وأمسى طي النسيان

لم يبق منه الا سن ظاهر

في ثقب الحائط

ونسيت

مر عام وتلاه عام

وفؤادي ينقش رسمك في الجدار

عدد الخطوط بعدد الايام

حتى اكتملت اللوحة

ونطقت مؤاساة لي

وكأن يدا منها تمتد حناناً

شفقة على حالي المكسور

وأنت لا

أنت اجتهدت في الاغتراب

وتنوعت في الأسباب

أسهبت في انغماسك بكل شيء

الا لذكرى تعود لقبل عام

لروح شقية

تلونت أيام بالبنفسج

سعادة بحب موهوم

وبلا ميعاد استحال البنفسج

إلى ظل أسود

يلاحق كل سعادة ليقتلها

ببرود مشاعرك نحوي

أترصدين بي

وان استفاق الحب بعد غيبوبة

في قلبك يوماً

ستزهر في دربك

ياسمينات

سقيتهم بدمعي

ترسم على مهدي ميثاق حب مكتوب

بسهدي بجراحي

باسم الحب

كنت وفيا ولم انوِ الغدر

ولم أشتهِ النسيان

عهدت بأن أبقى

لاخر رمق في ذاك الجسد

لاخر نفس جارٍ في صحراء

رئتي المهجورة

أعلن انتظاري

فهلا عدت

يا عهدا ذهبياً شهدته أفراحي

في الماضي



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