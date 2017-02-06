-
وزير الدفاع الجديد يؤكد للمالكي استعداده لبذل الجهود لاستكمال عملية بناء الجيشبغداد / البينة الجديدة جدد نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، مساندته ودعمه لوزارة الدفاع والمؤسسة ... أكمل القراءة »
-
منهوب يا هذا الوطن .. شيخ عشيرة أنباري يكشف عن عمليات «تهريب» للثروة الحيوانية الى خارج العراق
-
النزاهة النيابية: سلمنا القضاء جميع ملفات الابنية والمدارس في زمن « محمد تميم»
-
كبير مستشاري ترامب : تنتظرنا حربان واحدة منها في الشرق الأوسط
-
«البينة الجديدة » تنفرد بنشر الورقة النهائية لرؤية سُنة العراق حول مشروع التسوية
-
«البينة الجديدة » تنشر بنود الاتفاقية التي وقعتها الحكومة العراقية مع نظيرتها الكويتيةبغداد / البينة الجديدة تنشر “البينة الجديدة ” بنود الاتفاقية التي وقعتها الحكومة العراقية ... أكمل القراءة »
-
اخبـــــار و أســــرار
-
خبير قانوني:المنع الترامبي انتخابي ينتهي بانتهاء التاثيرات الانتخابية
-
اخبـــــار و أســــرار
-
اخبـــــار و أســــرار
-
أمير سعودي يحجز 80 تذكرة طيران لصقورهوكالات / البينة الجديدة نشر مقطع فيديو على صفحات التواصل الاجتماعي يُظهر فيه ... أكمل القراءة »
-
أمل خضير .. سفيرة للأغنية العربية
-
محمد شياع السوداني..وزير يفرك الزمن لينتج منه جهداً يسخره للعراق وشعبه
-
كرات معدنية تتساقط من السماء !!
-
شباب بصريون ينقذون كلبا صغيرا من الموت
-
التراكمات التاريخية وتأثيرها في الوعي الجمعي للمجتمع العراقياحمد عواد الخزاعي هناك تراكمات تاريخية عدة، ساهمت في بلورة وتكوين الوعي الجمعي للمجتمع العراقي، ... أكمل القراءة »
-
الانتخابات.. فرصة لتصحيح المسارات
-
الخور وحقوقنا والآخرين
-
الأغلبية والأقلية في المجتمع العربي
-
داعش وعصافير حفر الأنفاق في العراق
-
السيد العبادي … السيد المالكي …..العراق إلى أينشهاب احمد شفي الشعب العراقي وبعد سقوط الديكتاتورية الصدامية بدأ يمارس مراهقته الديمقراطية لثلاث دورات ... أكمل القراءة »
-
ماذا ستربح أمريكا الكبيرة من معاداة المكسيك الصغيرة
-
خيوط اللعبة الستراتيجية في العراق
-
الإنتخابات في العراق وتداول مواقع النفوذ
-
«دونالد ترامب» ضد العالم
-
عضو لجنة العلاقات الخارجية النائب زينب الشيخ عارف البصري في حوار خاص لـ «البينة الجديدة» تؤكد: لا تفاوض مع الجانب التركي قبل خروج قواتهم من الأراضي العراقيةحوار / عمار العبودي تصوير/ علي الركابي لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب لها ... أكمل القراءة »
-
المستشار الإعلامي لرئيس إقليم كردستان كفاح محمود : العلاقة بين بغداد وأربيل ستخضع لإعادة صياغة
-
قائد فرقة مكافحة الإرهاب بالموصل:الفريق الركن عبدالوهاب الساعدي في حوار تنشره «البينة الجديدة» .. لايــمكــن تـحــديـــد مــوعـــد انــتــهــــاء الـمعــــــــــارك
-
المتحدث باسم القوات المشتركة في الموصل العميد يحيى رسول في حوار تنشره «البينة الجديدة» يؤكد:
-
رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني يؤكد في حوار تعيد نشره «البينة الجديدة» .. لن نتخلى عن استقلال كردستان واذا ما فقدنا الامل من بغداد فسنلجأ الى اجراءات اخرى
-
في بغداد .. متسولون يتخلون عن عقولهم لجمع اموال طائلةبغداد / شهد قاسم بتول ليث عند تجولنا في المحافظات و مناطق عديدة من العراق ... أكمل القراءة »
-
العراق – الكويت – خورعبدالله – بريطانيا – الأسرار .. بالأسرار .. بخصوص قضية خور عبد الله أنه مخطط مركب لعودة بريطانيا
-
«البينة الجديدة» في الحملة التطوعية من أجل «بغداد أجمل بتاريخها وستبقى أجمل بحاضرها» للهيئة العامة للسياحة بالتعاون مع وزارة الاسكان والاعمار وأمانة بغداد
-
حققي أحلامك قبل الزواج .. بعض الحالات جعلتني أعيد التفكير وأحاول جاهدة أن أصل الى معنى الحلم وكيف لنا تحقيقه؟
-
الخطوط الجوية العراقية تحتفل بذكرى تأسيسها الـ 71
-
معرض كاريكاتيري يقيمهُ الفنان حمودي عذاب .. عذاب : حاولت من خلال معرضي أن أجسّد 300 شخصية مبدعة و تمتلك منجزاً حافل بالإبداععباس سليم الخفاجي عدسة / يونس عباس سليم اقام رسام الكاريكاتير حمودي عذاب رئيس جمعية ... أكمل القراءة »
-
فؤاد يمين : يا عالم أنا أمي و أختي مشاركتان ببرنامج «نقشت»
-
بعمر القرن .. مغنية «الحرب العالمية الثانية» تصدر ألبومها الجديد
-
المصور الفوتوغرافي العراقي علي عيسى في حوار خاص لـ(البينة الجديدة ) :
-
متألقون من بلادي .. المحامي الفنان مصطفى سلام انموذجاً
-
الاغتـراب .. قـراءة فـي نـص الشاعـر قاسم سهم الربيعي (غربة الروح)قراءة / حسين الساعدي أن قراءة أي نص شعري يقع بين خيارين لا ثالث لهما ... أكمل القراءة »
-
(38) شاعراً من (14) دولة بينها العراق في مهرجان الشارقة للشعر الشعبي
-
طريــد
-
عِراقيٌّ أنا
-
وزير النقل يرعى الشعراء بايصالهم الى مهرجان المربد .. قطار الأدباء ينهي رحلة مهرجان المربد الشعري وسط أجواء أدبية دافئة
-
تشـــــاد ترى في حفــــــتر حـــــــلاً لليبيــــــــــاالبينة الجديدة / وكالات أعلن الرئيس التشادي ادريس ديبي في مقابلة مع مجلة جون أفريك ... أكمل القراءة »
-
وزيرة الصحة تؤكد تعزيز الدعم الطبي لمقاتلينا الابطال وحشدنا المبارك
-
التعليم العالي : المضي بالمشاريع التي توفر سكناً ملائما لمنتسبي الوزارة وتشكيلاتها
-
نائب في ضيافة شركة التوزيع لبحث الارتقاء بالواقع النفطي
-
«المصارف الخاصة» .. تدريب الصحفيين الاقتصاديين واطلاق جائزة صحفية