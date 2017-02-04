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السيد الحكيم: التحالف يدرس كل خطوة ليعزز سيادته ونأمل عودة كتلة الاحرار الى التحالف الوطنيبغداد / البينة الجديدة اكد رئيس التحالف الوطني السيد عمار الحكيم، بان التحالف يدرس كل ... أكمل القراءة »
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السلطات الأردنية تعتقل مطلوب دولي عراقي «اختلس» مليار دولار من اموال العراق
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رئيس أوربي يصنف ترامب بخانة «التطرف» ويدعو زعماء القارة للتآزر ومواجهة خطره
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«داعش» يفاجئ الأهالي في الموصل بمصادرة سيارات (الجكسارة)
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الخارجية تصف ضاحي خلفان بـ «المهرج»
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اخبـــــار و أســــرار* مقتل .. قال (عمار) شقيق القيادي السابق في تنظيم القاعدة (انور العولقي) ان ابنة ... أكمل القراءة »
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اخبـــــار و أســــرار
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طارق حرب:لا توجد اتفاقيات بين الكويت والعراق تتعلق بالارض والمياه
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الأسدي يحث الشباب على التعاون لإنـجاح العمل التطوعي لمساعدة الأيتام والمتعففين
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مصـــــــــــادر : وزير الدفاع الجديد .. كفاءة وخبرة عراقية
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شباب بصريون ينقذون كلبا صغيرا من الموتالبصرة / البينة الجديدة وثقت وحدة جراحة المستشفى البيطري في البصرة متمثلة بالدكتور عبد الكريم ... أكمل القراءة »
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مجموعـة زين تعين علي الزاهـــد رئيســــا تنفيذيــــــا لـ «زين العــــــراق»
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حملة لاسترجاع تمثال الحرية الأميركي
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حديث نبوي شريف .. يتحول الى نصب لملحمة الخلود
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امرأة .. تنام 22 ساعة في اليوم
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داعش وعصافير حفر الأنفاق في العراقمجاهد منعثر منشد هذا التنظيم الارهابي الذي يضم مرتزقة من مختلف بلدان العالم ,تشكل بفكرة ... أكمل القراءة »
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الرمي العشوائي .. جريمة يعاقب عليها القانون
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أمنيات للأموات يتمنى الأحياء تحقيقها
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رسالة إلى أمير الكويت
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التسول ظاهرة أم واقع حال ؟
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ماذا ستربح أمريكا الكبيرة من معاداة المكسيك الصغيرةادهـــم حـجــــاج برغم مرور أقل من أسبوعين على تنصيب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، ... أكمل القراءة »
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خيوط اللعبة الستراتيجية في العراق
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الإنتخابات في العراق وتداول مواقع النفوذ
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«دونالد ترامب» ضد العالم
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الإقتصاد العراقي بين مطرقة الصدمة النفطية و سندان السياسات الحكومية
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عضو لجنة العلاقات الخارجية النائب زينب الشيخ عارف البصري في حوار خاص لـ «البينة الجديدة» تؤكد: لا تفاوض مع الجانب التركي قبل خروج قواتهم من الأراضي العراقيةحوار / عمار العبودي تصوير/ علي الركابي لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب لها ... أكمل القراءة »
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المستشار الإعلامي لرئيس إقليم كردستان كفاح محمود : العلاقة بين بغداد وأربيل ستخضع لإعادة صياغة
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قائد فرقة مكافحة الإرهاب بالموصل:الفريق الركن عبدالوهاب الساعدي في حوار تنشره «البينة الجديدة» .. لايــمكــن تـحــديـــد مــوعـــد انــتــهــــاء الـمعــــــــــارك
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المتحدث باسم القوات المشتركة في الموصل العميد يحيى رسول في حوار تنشره «البينة الجديدة» يؤكد:
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رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني يؤكد في حوار تعيد نشره «البينة الجديدة» .. لن نتخلى عن استقلال كردستان واذا ما فقدنا الامل من بغداد فسنلجأ الى اجراءات اخرى
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في بغداد .. متسولون يتخلون عن عقولهم لجمع اموال طائلةبغداد / شهد قاسم بتول ليث عند تجولنا في المحافظات و مناطق عديدة من العراق ... أكمل القراءة »
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العراق – الكويت – خورعبدالله – بريطانيا – الأسرار .. بالأسرار .. بخصوص قضية خور عبد الله أنه مخطط مركب لعودة بريطانيا
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«البينة الجديدة» في الحملة التطوعية من أجل «بغداد أجمل بتاريخها وستبقى أجمل بحاضرها» للهيئة العامة للسياحة بالتعاون مع وزارة الاسكان والاعمار وأمانة بغداد
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حققي أحلامك قبل الزواج .. بعض الحالات جعلتني أعيد التفكير وأحاول جاهدة أن أصل الى معنى الحلم وكيف لنا تحقيقه؟
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الخطوط الجوية العراقية تحتفل بذكرى تأسيسها الـ 71
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تضمن حياته و أعماله السينمائية و التلفزيونية .. كتاب عن عراب السينما العراقية السينمائي محمد شكري جميلإكتسب جميل خبرة سينمائية كبيرة عبر عمله مع سينمائيين إنكليز و تعلّم على يد المدرسة ... أكمل القراءة »
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الموت يفجع الفنّان ناصر القصبي
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مطرب عراقي .. يستفز الفنان اللبناني هيثم زياد
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هنيدي: كنت أمشي و أتكلم في نومي
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فن الديوراما ..على قاعات وزارة الثقافة .. النحّات حسن فؤاد : السكراب الحديدي يكون جديداً على الفنون التشكيلية إلاّ إن الإعجاب بهذا الفن كان ملفتاً للانتباه
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الشاعرة المغربية فاتحة مرشيد: كتبت الرواية ولكني شاعرة قبل أي شيءحوار / محمد الحمامصي تشكل أعمال الكاتبة والطبيبة المغربية فاتحة مرشيد الشعرية والروائية والقصصية تجربة ... أكمل القراءة »
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نقاءالروح
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نافلة الخراب لوعة بين فانتازيا الحروب وغرائبية الوقائع
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قصر الثقافة والفنون في صلاح الدين يحتفي بالكاتب شعبان رجب
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رمزية الرحمن..قراءة في قصيدة ( ذات حنين ) للشاعرة ليلى الماجد من مجموعتها الشعرية ( تراتيل من خلف القضبان )
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تشـــــاد ترى في حفــــــتر حـــــــلاً لليبيــــــــــاالبينة الجديدة / وكالات أعلن الرئيس التشادي ادريس ديبي في مقابلة مع مجلة جون أفريك ... أكمل القراءة »
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وزيرة الصحة تؤكد تعزيز الدعم الطبي لمقاتلينا الابطال وحشدنا المبارك
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التعليم العالي : المضي بالمشاريع التي توفر سكناً ملائما لمنتسبي الوزارة وتشكيلاتها
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نائب في ضيافة شركة التوزيع لبحث الارتقاء بالواقع النفطي
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«المصارف الخاصة» .. تدريب الصحفيين الاقتصاديين واطلاق جائزة صحفية