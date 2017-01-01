-
نائب كردي يهاجم الصالحي: لا تروج لداعش وتبث الرعب في نفوس اهالي كركوكبغداد / البينة الجديدة هاجم النائب عن محافظة كركوك ريبوار طه, رئيس الجبهة التركمانية أرشد ... أكمل القراءة »
-
الديلي تليغراف : الدنمارك تتوعد بردّ قوي ضد دواعش حصلوا على معونات مالية حكومية
-
اعتقال مساعد البغدادي و(14) من جلاوزته وقائد عمليات نينوى يعلن : ننتظر شارة البدء بالمرحلة الثانية
-
من دون تعليق .. الزاملي: بعض تنقلات تشكيلات الداخلية فوضوية وتسببت بخروقات اخرها اختطاف الصحفية افراح شوقي
-
التحالف الدولي: القوات العراقية قادرة على رفع العلم العراقي وسط الموصل
-
الوطنية تجدد تنازلها عن منصب وزير التجارة وتؤكد ترشيحها شخصيات لوزارة الدفاعبغداد / البينة الجديدة جدد ائتلاف الوطنية ، امس الاربعاء ، تنازله عن منصب وزير ... أكمل القراءة »
-
العبادي:العراق يحتاج إلى ثلاثة أشهر للقضاء على داعش الإرهابي نهائياً
-
الأمن .. انشودة البشــــــــريـــــة
-
السفير التركي يؤكد رغبة حكومته في تجاوز المشكلات العالقة مع العراق
-
أســـرار و خـفـايـــا
-
نجوم الفن العراقي يهنئون اخوانهم المسيحيين بأعياد الميلادالبينة الجديدة / ليلى مراد أرسل نجوم الفن العراقي عبر مواقعهم في التواصل الاجتماعي تهانيهم ... أكمل القراءة »
-
صحفية جزائرية تستقيل احتراما للحشد الشعبي
-
صيني استعمل قنبلة كمطرقة 25 عاما!
-
شاعرة تونسية تهدي كلماتها لـ»البينة الجديدة »
-
المــــوت يفجع الساهـــــر بأعـــــز النـــــاس
-
تحديات صناعة النفط العراقيّة في (2017)وليد خدوري تواجه الصناعة النفطية العراقية مجموعة من التحديات عام 2017، تشمل تنفيذ اتفاق «أوبك» ... أكمل القراءة »
-
وقفة أمام مفهوم الاحلاف العشائرية
-
عــــــــــــــــــــــرس دجـلـــــــــــــــــــــــــــة
-
الاستفتاءات الإعلامية وصوت الجمهور
-
أمنيات العام الجديد
-
5 أسئلة تشرح لك كيف تنظر أمريكا إلى العالم في 2017إبراهيم الهواري هل يمكنك التنبؤ بما سيحدث في عام 2017 في مناطق عدة بالعالم ؟ ... أكمل القراءة »
-
5 أسئلة تشرح لك كيف تنظر أمريكا إلى العالم في 2017
-
عام الإنفراجات
-
هل 2016 أسوأ سنة في التاريخ؟
-
توقعات غير متوقعة لعام 2017
-
مدير مصرف الرشيد الدكتور رشاد خضير وحيد لـ «البينة الجديدة »قـــرض الاســــكـان «100» راتـــب لمـوظـفــــي الـــدولـــــــــة تبيـــــن اســــاءة اسـتـخـدامه مـن قـبــــل الموظفيــــــن حاوره ... أكمل القراءة »
-
قائد الفرقة الذهبية اللواء فاضل برواري في حوار تنشره « البينة الجديدة »
-
المذيعة في قناة روسيا اليوم كارن عابد لـ «البينة الجديدة » كثيرا ما أجازف وأدخل حقول ألغام متجاوزة سياسة المؤسسة
-
الباحث (رشيد الخيُّون) من لندن في حوار خاص لـ(البينة الجديدة) يؤكد: الوضع في العراق مفضوح بسوءاته وعبارة عن خزنة مفتوحة بلا حرّاس امناء!
-
مديرمكافحة اجرام بغداد في وزارة الداخلية اللواء الحقوقي حيدر فخري حسن في حوار لـ «البينة الجديد»
-
«البينة الجديدة » تنفرد بنشر اسماء الفائزين بالقرعة .. مديرية تربية بغداد/ الرصافة الاولى تجري قرعة التعيينات للوظائف الاداريةالبينة الجديدة / ليلى مراد بحضور مدير عام مديرية تربية الرصافة الاولى الدكتور فلاح ... أكمل القراءة »
-
«البينة الجديدة» تستطلع آراء مدارء المدارس الإعدادية حول ظاهرة «الملازم الامتحانية» والتدريس الخصوصي
-
ظاهرة التجاوز على الارصفة و الشوارع آفة اخذت بالانتشار في بغداد
-
الملابس الشتوية .. بين سندان الأسعار ومطرقة سراب التخفيضات
-
«البينة الجديدة» تبارك للأخوة المسيحيين احتفالاتهم بميلاد السيد المسيح عيسى بن مريم (ع)
-
الفنانة و الممثلة الصاعدة (ككو علاء ) بقلب مفتوح تتحدث لـ(البينة الجديدة) :الممثلة الناجحة تلميذة صغيرة بمدرسة الفن تحترم المخرج و أوقات عملها حاورها / حمودي عبد ... أكمل القراءة »
-
سوف أقاتل.. سوف أدافع عن العراق .. أغنية رومانية
-
مطرب شهير: نفسي أشوف النبي محمد
-
رحيل كاري فيشر بطلة أفلام حرب النجوم
-
(السر المدفون ) بضيافة وزارة الثقافة
-
برعاية وزارة الثقافة … انطلاق مهرجان المتنبي في واسط بمشاركة 100 شاعر وأديبواسط / البينة الجديدة انطلقت امس الأربعاء، اعمال مهرجان المتنبي الرابع عشر (دورة الناقد فاضل ... أكمل القراءة »
-
عايدة حيدر في قصائد عشق الوطن
-
عراق مابعد داعش محاضرة لسمير عبيد في وزارة الثقافة
-
سأعتصم
-
الهواء المعلب
-
العمل تطلق الدفعة الخامسة من الإعانات الإجتماعيةبغداد / البينة الجديدة أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، امس الأربعاء، عن إطلاقها الدفعة الخامسة ... أكمل القراءة »
-
وزيرة الصحة والبيئة الدكتورة عديلة حمود تؤكد تعزيز الخدمات الصحية في طوز خورماتو
-
المرور تباشر تسليم لوحات السيارات الدائمة في الشهر المقبل
-
ضبط معمل يبيع «اللحم الهندي» بعلامات تجارية عراقية
-
زين العراق تطلق خدمة هي الأولى من نوعها في العراق .. تمكين المشتركين من اختيار باقاتهم المختلفة من دقائق صوتية ورسائل وباقات انترنت