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بسبب نزاع عشائري .. ميسان تغلق منفذ الشيب لمدة 10 أيامميسان / البينة الجديدة صوت مجلس محافظة ميسان على غلق منفذ الشيب الحدودي لمدة عشرة ... أكمل القراءة »
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الطاقة الوزارية تعقد اجتماعا برئاسة العبادي وتقر مشاريع للكهرباء مع شركة اميركية
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الدعوة النيابية : لن نسمح لمن ينال من الحشد الشعبي بالمشاركة في العملية السياسية
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أردوغان يكشف عن أهداف زيارة رئيس وزراء تركيا الى العراق .. نائب:العبادي يجب ان يناقش مع نظيره التركي سحب قوات بلاده من العراق وعدم التدخل بشؤونه
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القرضاوي يوجه رسالة غامضة:التباكي والنواح على الماضي لن يحيي ما مات ولن يرد ما فات
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شمخاني: التحالف الشيعي بحاجة للصبر والتضحية والتعاون والحشد الشعبي ضمان أمن العراق ومستقبلهالبينة الجديدة / وكالات أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، أن فصائل ... أكمل القراءة »
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أســـرار و خـفـايـــا
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الحكيم وكوبيتش يبحثان مسار التسوية ودعمها وطنيا وإقليميا
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اللكاش:تبرئة داعش من جرائمه النكراء يخدم مصالح بعض السياسيين
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الرئيس الفرنسي :لم ننته من داعش بعد وقد قيل لنا ان الموصل ستحرر خلال الصيف المقبل او قبل ذلك
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بعد أغنيته للحشد الشعبي .. شعبولا غاضب: وحياة امي انا بغني للخيرالقاهرة / البينة الجديدة / خاص قال المطرب الشعبي المصري شعبان عبد الرحيم، إنه ... أكمل القراءة »
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تقديرا لدورها الاعلامي المميز .. درع الوفاء لـ«البينة الجديدة»
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شاحن للهواتف دون كهرباء !
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حصان يبكي ويشيع صاحبه
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رجال الأعمال ونادي العلوية يحتفلون بأعياد الجيش والشرطة الوطنية
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الشرطة العراقية .. المظلومية والاعتبارات اللازمةمارد عبد الحسن الحسون مع اطلالة جديدة لعيد الشرطة تظل هذه المناسبة واحدة من المناسبات ... أكمل القراءة »
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الخطاب السياسي ورجع الصدى
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تُجَّارُ الدَّم
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الاغتراب الصناعي والتقسيم الدولي للعمل
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أعرف من أين ابدأ
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رسالة مفتوحة إلى ساسة التحالف الوطني .. التسوية السياسية بين خيارين لا ثالث لهما* عامر عبد الجبار اسماعيل لعل المتتبع للشأن السياسي في العراق يصاب بالدهشة و الاستغراب ... أكمل القراءة »
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ملف الإغتيالات السياسية
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حتى نقطع الشك باليقين
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الإنسان العربي و الإستلاب السلطوي
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السيسي يخوض معركته الثالثة حول «تيران وصنافير» والسعودية: لا تعليق
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مديرعام الهيئة العامة للكمارك الدكتور كاظم علي عبد الله الموسوي في حوار خاص لـ «البينة الجديدة»بعد الأزمة المالية التي شهدتها البلاد وكما يقولون «رب ضارة نافعة» بدأت الدولة تولي الاهتمام ... أكمل القراءة »
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مدير مصرف الرشيد الدكتور رشاد خضير وحيد لـ «البينة الجديدة »
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قائد الفرقة الذهبية اللواء فاضل برواري في حوار تنشره « البينة الجديدة »
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المذيعة في قناة روسيا اليوم كارن عابد لـ «البينة الجديدة » كثيرا ما أجازف وأدخل حقول ألغام متجاوزة سياسة المؤسسة
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الباحث (رشيد الخيُّون) من لندن في حوار خاص لـ(البينة الجديدة) يؤكد: الوضع في العراق مفضوح بسوءاته وعبارة عن خزنة مفتوحة بلا حرّاس امناء!
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«البينة الجديدة » تشارك في فعاليات عيد الجيش العراقي بالذكرى السادسة والتسعين لتأسيسه وتخرج دورة الضباط 106 المسماة بشائر النصرالبينة الجديدة حمودي عبد غريب و ليلى مراد صباح الحب لوطن اسمه العراق المتوحد بجيشه ... أكمل القراءة »
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الشرطة العراقية مسيرة مهنية حافلة بالبطولات
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محنة الطيور المائية في العراق .. في العراق حوالي 400 نوع من الطيور منها المهاجرة التي تأتي من مناطق بعيدة ومنها المقيم طيلة العام
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الشعوذة الإلكترونية .. اخر صيحات الاحتيال في المجتمعات الافتراضية
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ظاهرة التشرد .. الاسباب .. وسبل المعالجة
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تحت شعار ( حشدنا أملنا ) .. تكريم (البينة الجديدة) في مهرجان ( حشدنا أملنا ) .. فائز طه سالم : المجد والخلود لشهداء الحشد الشعبي المقدس ويبقى حشدنا أملناالبينة الجديدة / حمودي عبد غريب برعاية هيئة اعلام الحشد الشعبي وبالتعاون مع دائرة ثقافة ... أكمل القراءة »
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عمرو دياب وميريام فارس يشعلان سهرة دبي
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«مئة عام».. فيلم سينمائي لن يشاهده من يقرأ هذا الخبر
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أحمد زاهر بثلاثة وجوه درامية
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حسين فهمي يبدأ تصوير «السر»
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مراثي الشعراء من وادي عبقر .. ترحيل الذات وتعطيل المداركعلي حسن الفواز بعد أنْ فشلت الثورات في أنْ تصنع بطولاتها الثقافية، وبعد أن أدرك ... أكمل القراءة »
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الشاعر سعدي جبار يغني للصفصاف
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تأسيس الملتقى الثقافي الشبابي في الديوانية
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وزارة الثقافة ترعى مهرجان الشعر الكردي في كركوك
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امطار الهيام
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ليكن العام الجديد 2017.. بلا حوادث مرورية وبلا احزانونحن ندخل العام الجديد 2017 من حقنا ان نتطلع في هذه الزاوية بأن تكون سنة ... أكمل القراءة »
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ضمن منهاج الاستقدام الطبي .. وزيرة الصحة والبيئة تناقش افتتاح مركز طبي بمستشفى الامام الصادق في بابل
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وظيفتي..أمانة … ندوة في مكتب المفتش العام لوزارة الثقافة
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البينة الجديدة تحضر انتخابات ممثلية نقابة المهندسين العراقية بوزارة الصحة والبيئة … المهندس الاستشاري خلف كاظم العكيلي للبينة الجديدة: المهندسون هم حكومة الاعمار والبناء في الوطن
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الداخلية: إصدار أكثر من 790 ألف بطاقة وطنية خلال 2016