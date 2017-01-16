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العبادي: محافظ كركوك رفض دخول القوات الى الحويجة لتحريرها من آخر معاقل «داعش»بغداد / البينة الجديدة كشف رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي ، عن ... أكمل القراءة »
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الخطأ في المؤتمر الاول
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الصيادي يستغرب من وجود «العلم السعودي» بمؤتمر «حوار بغداد» رغم عدم مشاركتها
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مؤكداً حفاظه على استقلالية القضاء .. القاضي فائق زيدان رئيساً لمجلس القضاء الأعلى بدلا عن مدحت المحمود
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طائرات حربية تركية تدمر منزلين شمال دهوك
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صحيفة (اخبار الخليج) السعودية الصفراء تفتري على الامام السيستاني وترامب ..واذا عرف السبب بطل العجب!البينة الجديدة / متابعة في اطار سياستها الصفراوية ونهجها القائم على الاكاذيب والافتراءات نشرت صحيفة ... أكمل القراءة »
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اخبـــــار وأســــرار
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الاعلان عن تشكيل فوجين من الحشد الشعبي لتأمين بادية النجف
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4 آلاف جندي أمريكي يصلون إلى قاعدة في الانبار وكارتر يؤكد : البغدادي يتجول في جميع الانحاء وأيامه معدودة
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رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود: أوضـــاع البـلـد تـحـتـاج لمعـالـجـة جــادة وإقــرار التـشـريـعـات الـدسـتــوريـــــة
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مديرا اعلام العيادات الشعبية وصحة بغداد الكرخ يزوران (البينة الجديدة )بغداد / البينة الجديدة زار الزميلان سعد الابراهيمي مدير اعلام العيادات الطبية الشعبية واحمد الحيدري ... أكمل القراءة »
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10 سنوات على رحيل مفجع
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تحت شعار «بدمائهم ننتصر».. النجف الاشرف تحتفل برجالها
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في الصين .. ميت يستيقظ من نعشه !!
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موصلي يحمل حكمي اعدام داعش لابنه وزوجته ويبكي بأحضان الفريق «الساعدي»
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اتقوا ثورة الجياع*رائد الهاشمي الفقر في أبسط تعاريفه هو عدم قدرة الفرد على تحقيق الحد الأدنى من ... أكمل القراءة »
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تحية حب للزعيم القائد الشهيد البطل عبد الكريم قاسم
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معركة الموصل ونظرية النافذة المفتوحة
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فلسفة النجاح عند الفاشل
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فتوى المرجعية أتت بنصرٍ عسكري و سياسي
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خمسة وعود سياسية تكشف الكثير عن حقيقة العالممروة عبد الله يقول «إيان بريمر» في مقاله المنشور على موقع مجلة «التايم» الأمريكية: إنَّ ... أكمل القراءة »
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سرقة الإنتخابات جزء من اللعبة .. فهل فعلتها أمريكا من قبل؟
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الأكراد بين الوعود الأمريكية وسياسة الأمر الواقع
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إبادة جماعية جديدة بحق مسلمي الروهينجا.. هل يتحرك العالم
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عهد ترامب و عالم التناقضات
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مفتش عام وزارة الداخلية محمد مهدي مصطفى يؤكد لـ «البينة الجديدة»طالبنا دوائر الوزارة القانونية كافة بضرورة الإسراع في حسم المجالس والقضايا التحقيقية في أوقاتها المحددة ... أكمل القراءة »
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مدير عام الهيئة العامة للكمارك الدكتور كاظم علي الموسوي يتحدث لـ «البينة الجديدة »
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مديرعام الهيئة العامة للكمارك الدكتور كاظم علي عبد الله الموسوي في حوار خاص لـ «البينة الجديدة»
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مدير مصرف الرشيد الدكتور رشاد خضير وحيد لـ «البينة الجديدة »
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قائد الفرقة الذهبية اللواء فاضل برواري في حوار تنشره « البينة الجديدة »
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الشيخ علي حسين الجبوري شيخ عشيرة الجبور الكريعات لـ «البينة الجديدة»القانون والعشائر ضرورتان لا تنفصلان فكلاهما يحمي الناس و غياب العشائر يعني اننا سنكون في ... أكمل القراءة »
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اجتماع تشاوري يتم الاتفاق فيه على ولادة تنظيم قبلي وعشائري جديد
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عاد السندباد الى البصرة ثانية اطلالة على جزيرة السندباد السياحية في البصرة
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«البينة الجديدة» ترافق قائد شرطة بغداد اللواء الركن علي جاسم الغريري في حفلة تخرج دورة اساسية لمنتسبي قيادة شرطة بغداد في مركز تدريب بغداد ويؤكد:
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«البينة الجديدة» كانت هناك .. الهيئة العامة للسياحة والآثار تحتفل بأعياد الجيش الباسل والشرطة الوطنية
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الفنانة المصرية غادة عادل : تربية خمسة أبناء مهمة صعبة .. عادل إمام مدرسة خاصة في التمثيل و مجرد الوقوف أمامه يساعدنيمتابعة / حسين السومري بقدر سعادتها بالعمل للمرة الأولى مع النجم الكبير المصري عادل إمام ... أكمل القراءة »
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كاظم الساهر ينسحب من «ذا فويس كيدز»
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ماذا قال معتز الدمرداش خلال توديع والدته ماما كريمة ؟
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بعد غياب 15 عاماً .. شريهان تكشف عن وجهها .. أعود للفن لأجلكم و أريد للعودة أن تليق بالفن المصري و العربي
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«البينة الجديدة» تشارك الملتقى الإذاعي و التلفزيوني باتحاد الأدباء و الكتاب في العراق :
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الدور العلمي للإمام الصادق (ع) في البيت الثقافي بالشعلةبغداد / البينة الجديدة أقام البيت الثقافي في مدينة الشعلة مؤخرا ندوة ثقافية بعنوان «دور ... أكمل القراءة »
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الثقافة وأمانة بغداد يناقشان فعاليات بغداد مدينة الإبداع الأدبي لعام 2017
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الروائي الراحل زهدي الداودي… المتخيل بعين المؤرخ
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الوطن بذمة ابنائه المثقفين
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التشكلات الجمالية في السرد النسائي العربي .. أغنية لذاكرة متعبة لحليمة الإسماعيلي نموذجا
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اتصالات المثنى: تشغيل الهواتف العاطلة بمركز المحافظة وتنزيل خدمة الانترنت للمواطنينالبينة الجديدة / سالم نوري انجزت هيئة الكابل في مديرية اتصالات وبريد المثنى التابعة للشركة ... أكمل القراءة »
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التجارة : إعداد استمارات استيرادية للمواد الإنشائية
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العيادات الطبية الشعبية تخفض تسعيرة الأوكسجين الطبي لدعم المستشفيات الحكومية
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وزيرة الصحة والبيئة د.عديلة حمود تؤكد تسخير امكانات الوزارة للارتقاء بالخدمات الصحية في الانبار
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ثروة العراق المخفية