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داعية المرجعية والجماهير للضغط على الحكومة ..(الإصلاح) تحذر من (سايكس بيكو) جديدة وتصف الكويت بـ(الدويلة)بغداد / البينة الجديدة حذرت جبهة الإصلاح النيابية، مما سمته “سايكس بيكو” جديدة بعد “منح” ... أكمل القراءة »
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القدو : النجيفي يعتبر الموصل منطقة سُنية ويهمش الأقليات ومنحه دورا لمسك ارضها أمرغير صحيح
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الجبوري يكشف عن توجه رئاسة البرلمان لإغلاق باب القاعة للحفاظ على النصاب القانوني
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سفير فلسطين للصدر : ما زال في الأمة قادة يدافعون عن القدس
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الصحة: اشعاع منطقة «كسرة وعطش» مسيطر عليه وما اثير عنه في الاعلام مبالغ فيه
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اخبـــــار و أســــرار* تطور مهم .. قالت رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي ان مباحثاتها مع الرئيس الامريكي ... أكمل القراءة »
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نائب يتهم رئيس البرلمان بـ «التهميش» والاخلال بتشريع قانون الاسلحة
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اللهيبي:داعش الارهابي تجربة قاسية على اهالي نينوى وستكون كفيلة بعدم عودته مجددا
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العثور على اكبر معمل لتصنيع الصواريخ شرق الموصل
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المالكي للسفير السوري:هزيمة الدواعش في العراق وسوريا باتت قريبة
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شباب يواجهون التلوث بجولة تحت المطر في بغدادبغداد / البينة الجديدة على ضفاف دجلة أقام (تجمع الدراجات الهوائية في بغداد) نشاطا ... أكمل القراءة »
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وسط حضور شعبي واسع وفرح عارم ونشوة نصر باهر.. ابطال جهاز مكافحة الارهاب يرفعون اكبر علم عراقي ليرفرف خفاقاً في سماء ايسر الموصل
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فاضل مسير .. نحات عراقي يحلم بمتحف يوثق فيه رموز العراق
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ساعة نهاية العالم تقترب .. ما علاقة ترامب بالكارثة الكبرى؟
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تدريسي عراقي .. يسجل 18 براءة اختراع
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بارزاني والانفصالد . عبد الخالق حسين جاء في الأنباء أن السيد مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان، ... أكمل القراءة »
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العراقيون أولى شعوب الأرض بالإصلاح
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ثورة الأصبع البنسفجي ستبدأ من الأهوار
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انتخابات العراق ليس كبقية الانتخابات
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حين يباع الشرف بالترف
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«دونالد ترامب» ضد العالمعبد الرحمن طه دونالد ترامب شخصٌ عالمي يسافر في أنحاء الكرة الأرضية على متن طائرته ... أكمل القراءة »
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الإقتصاد العراقي بين مطرقة الصدمة النفطية و سندان السياسات الحكومية
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أمريكا .. ما أشبهك الآن بالدول العربية
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وعد ترامب.. ما الذي يعنيه نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس؟
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المساعدات بالعكس .. كيف تسرق الدول الغنية الدول الفقيرة
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قائد فرقة مكافحة الإرهاب بالموصل:الفريق الركن عبدالوهاب الساعدي في حوار تنشره «البينة الجديدة» .. لايــمكــن تـحــديـــد مــوعـــد انــتــهــــاء الـمعــــــــــاركحوار / احمد عبدالوهاب نفى الفريق عبد الوهاب الساعدي، قائد عمليات فرقة مكافحة الإرهاب في ... أكمل القراءة »
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المتحدث باسم القوات المشتركة في الموصل العميد يحيى رسول في حوار تنشره «البينة الجديدة» يؤكد:
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رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني يؤكد في حوار تعيد نشره «البينة الجديدة» .. لن نتخلى عن استقلال كردستان واذا ما فقدنا الامل من بغداد فسنلجأ الى اجراءات اخرى
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مفتش عام وزارة الداخلية محمد مهدي مصطفى يؤكد لـ «البينة الجديدة»
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مدير عام الهيئة العامة للكمارك الدكتور كاظم علي الموسوي يتحدث لـ «البينة الجديدة »
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الخطوط الجوية العراقية تحتفل بذكرى تأسيسها الـ 71بغداد / البينة الجديدة تحتفل شركة الخطوط الجوية العراقية اليوم الاحد 29 / 1 / ... أكمل القراءة »
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بحضور «البينة الجديدة «.. رابطة المصارف الخاصة العراقية تقيم ملتقى الإعلام الاقتصادي الاول
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ندية الازواج كيف ولماذا؟ .. ينتقص من قدري أمام عائلته ويحاول أن يجعلني صغيرة أمام الجميع
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مقاهي الناركيلة .. سحابات سوداء .. تنذر بتسونامي صحي يهدد شبابنا .. أسباب انتشارها .. استفحال البطالة والفراغ ومحتوياتها أخطر بكثير من محتويات السيجارة
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محافظ البصرة د. ماجد النصراوي يواصل اجتماعات اكمال البنى التحتية لمركز المدينة
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بعد فيلم أنا يوسف يا أمي .. زهرة الربيعي في مسلسل عربي مشتركبغداد / البينة الجديدة انتهت الفنانة القديرة زهرة الربيعي والفنان جواد الشکرجي من تصویر مشاهدها ... أكمل القراءة »
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النجم العراقي شمم الحسن .. يقتحم الدراما المصرية
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بعد «أفراح القبة».. صابرين تستعد لـ «أفراح إبليس»
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الفنان المصري الكبير عادل إمام في حوار تنشره (البينة الجديدة) :
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(البينة الجديدة) جلسة السيناريست ضياء سالم بالملتقى الإذاعي و التلفزيوني : .. السيناريست ضياء سالم : الدراما العراقية تعاني من رداءة الإنتاج و صعوبة التسويق
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(شاعر البلاط) .. بين الزهاوي والوائلي والمتنبيعكاب سالم الطاهر في بغداد عام 1863 ولد جميل صدقي الزهاوي من ابوين كرديين وكان ... أكمل القراءة »
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انطلاق فعاليات مهرجان المربد يوم الأربعاء المقبل واللجنة التحضيرية تعلن أسماء المدعوين
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قصرالثقافة والفنون في الديوانية.. يقيم ندوة فكرية في كتاب طبائع الاستبداد للكواكبي
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(كيوبيد)
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سيد حجاب يرحل إلى مثواه الأخير في الوجدان العربي
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مكتب المفتش العام لوزارة الثقافة يقيم دورات متخصصة بالتعاون مع هيئة النزاهةالبينة الجديدة / نهى الخيرو تصوير: رسول علوان أقام مكتب المفتش العام بالتعاون مع هيئة ... أكمل القراءة »
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الاعمار الهندسي توقع (5) عقود بالاشراف على مشاريع استثمارية في بابل
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محافظ واسط يزور دائرة الشؤون المحلية
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اعتماد البطاقة الذكية بتسليم رواتب موظفي شركة خطوط الأنابيب النفطية
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السكك الحديد العراقية تواصل جهودها الحثيثة لتفعيل حكومة المواطن الالكترونية