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ليطلع أبناء الشعب .. التجارة: تخصيصات البطاقة التموينية لا تسد جميع المفردات الغذائيةبغداد / البينة الجديدة اعلنت وزارة التجارة عن أن الاموال المخصصة لها في شراء المفردات ... أكمل القراءة »
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الرئيس الفرنسي يرحب بتقدم القوات العراقية في الموصل
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نائب: زعماء الكتل الكبيرة يرفضون تعديلات عمل مفوضية الانتخابات لأنها تسبب خسائر كبيرة لهم
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التحالف الدولي: معركة الموصل تسارعت وداعش لم ينتصر في أي معركة ضد القوات العراقية
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200 عنصر من الحشد الشعبي يدخلون “الصكرة” غربي الانبار لتأمينها
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حكومة كردستان تنفي تصريحات نواب بشأن تصدير مليون و300 ألف برميل نفط يوميابغداد / البينة الجديدة رد المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان سفين دزيي، على عدد من ... أكمل القراءة »
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العبادي:وعد التحرير النهائي بالموصل اقترب ويجري الان تحرير الغابات والقصور ومناطق قليلة
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الجعفري يدعو كوريا الجنوبية لرفع حظر السفر عن مواطنيها الى العراق
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اخبـــــار وأســــرار
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حشد الانبار: القوات الأمنية قادرة على حفظ الأمن في المناطق الغربية
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ثروة طائلة تركتها «زها حديد».. ولا أولاد سيرثونهامتابعة / البينة الجديدة أكثر من 80 مليون دولار تركتها وراءها المهندسة المعمارية العراقية الأصل، ... أكمل القراءة »
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مديرية توزيع كهرباء الصدر / قطاع الصدر الاول .. بوركت جهودكم
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سيدة تشكو للشرطة عدم حصولها على مخدرات
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«البينة الجديدة » تبارك لأحد كتابها صدور كتابه الجديد
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ماتت.. ماتت .. ليان .. ماتت
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كيف يتخذ قرار الاستثمار؟حامد عبد الحسين الجبوري يعد الاستثمار من أهم المسائل الاقتصادية التي تؤثر في الاقتصاد الوطني ... أكمل القراءة »
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التقارب المصري العراقي.. رؤية في نشوء القوى التعديلية
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يا أيها الناس لا تخافوا فالتغيير قادم
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العطاء .. قيمة أخلاقية لتصفير الفقر
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كردستان وحقبة الجيل الثاني الحاكم
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دافوس 2017: هل هو محاولة أخرى فاشلة لإنعاش الإقتصاد العالميأحمد طالب في هذا التوقيت من كل عام، يجتمع أثرياء العالم في منتجع دافوس بسويسرا، ... أكمل القراءة »
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السيسي يخوض معركته الثالثة حول «تيران وصنافير» و السعودية: لا تعليق
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تسريبات ترامب .. جدران أمريكا تتهاوى أمام روسيا
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خمسة وعود سياسية تكشف الكثير عن حقيقة العالم
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سرقة الإنتخابات جزء من اللعبة .. فهل فعلتها أمريكا من قبل؟
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مفتش عام وزارة الداخلية محمد مهدي مصطفى يؤكد لـ «البينة الجديدة»طالبنا دوائر الوزارة القانونية كافة بضرورة الإسراع في حسم المجالس والقضايا التحقيقية في أوقاتها المحددة ... أكمل القراءة »
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مدير عام الهيئة العامة للكمارك الدكتور كاظم علي الموسوي يتحدث لـ «البينة الجديدة »
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مديرعام الهيئة العامة للكمارك الدكتور كاظم علي عبد الله الموسوي في حوار خاص لـ «البينة الجديدة»
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مدير مصرف الرشيد الدكتور رشاد خضير وحيد لـ «البينة الجديدة »
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قائد الفرقة الذهبية اللواء فاضل برواري في حوار تنشره « البينة الجديدة »
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الاطلاقات العشوائية …قتل منظم للأبرياء .. يحكم على مطلق العيارات النارية بالسلاح غير المجاز بالسجن مدة ( 6) أشهر ومصادرة السلاح مع غرامة تصل إلى مليون ديناربغداد / علي صحن عبد العزيز كثرت في الآونة الأخيرة حالات الإصابة بالعيارات النارية العشوائية ... أكمل القراءة »
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طاقات الشباب وفخ العبثية .. يتصور بعض الشباب أن الحكمة يجب ان تتجلّى فقط في القرارات الحكومية والمناهج الدراسية والمشاريع الاقتصادية
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الشيخ علي حسين الجبوري شيخ عشيرة الجبور الكريعات لـ «البينة الجديدة»
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اجتماع تشاوري يتم الاتفاق فيه على ولادة تنظيم قبلي وعشائري جديد
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عاد السندباد الى البصرة ثانية اطلالة على جزيرة السندباد السياحية في البصرة
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إستعدادات الفنون الموسيقية لإقامة مهرجان الأغنية الوطنيةبغداد / البينة الجديدة تجري اﻻستعدادات والتحضيرات على قدم وساق في بناية دائرة الفنون الموسيقية ... أكمل القراءة »
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وائل جسار: لولا زوجتي لما حقّقت كل هذا النجاح .. لم و لن أفكّر في الإعتزال لأنني أحب عملي و فني و أحترمه كثيراً
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البيت الثقافي في مدينة الصدر يقيم معرضاً تشكيلياً للفنان كريم السعودي
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أصالة تتعالى عن إهانة جورج وسوف
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أبرز فضائح الفنانين خلال العام 2016
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(المملكة السوداء).. عوالم محمد خضير المتواريةقراءة / احمد عواد الخزاعي بعد مرور أكثر من قرن على نشأة السرد العراقي، وما ... أكمل القراءة »
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البيت الثقافي في المحمودية يرعى معرضا لرسوم الموهوبين
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احتفاءً ببغداد مدينة للإبداع الأدبي.. أمسية أدبية لرابطة المجالس الثقافية
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البيت الثقافي الفيلي يحتفي بالمصممة والفنانة نفوذ عبيد حسن
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الحب الضائع
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آلية جديدة للنظر في معاملات المتضررة ممتلكاتهمبغداد/ البينة الجديدة أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء امس الاربعاء، أن «اللجنة المركزية لتعويض المتضررين ... أكمل القراءة »
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السكك الحديد تستخدم منظومة حديثة(CBTC) لرفع كفاءة الخطوط
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الموارد المائية تواصل حملتها بجرد المضخات المخالفة في النجف الاشرف
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منظمة الموقف ترعى أبناء الشهداء في منطقة حي العامل
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وزيرة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة تستقبل محافظ واسط